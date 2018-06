Idosa é espancada até a morte no interior do Paraná

A aposentada Antonina Krutsch, de 84 anos, foi morta por espancamento, provavelmente na segunda-feira, ao ser vítima de um assalto dentro de sua casa na comunidade de Balaio, em Ivaí, a cerca de 200 quilômetros de Curitiba, na região central do Paraná. Este é o segundo caso de morte de idosos por espancamento no Estado este mês. No dia 8, foi morta a artista plástica Irene Rolek, de 87 anos, em Curitiba. Veja também: Idosa reage a assalto no interior de SP e recebe três tiros Segundo o escrivão de polícia Marcos Andrade, o corpo foi encontrado por volta das 17 horas de terça-feira, 26, por uma vizinha. A idosa morava com o filho e um neto, mas normalmente eles saem para trabalhar no campo e ficam alguns dias fora. Na segunda-feira, o filho esteve na casa. Ele disse à polícia que a mãe guardava parte de sua aposentadoria - cerca de R$ 1 mil - em uma bolsa que foi encontrada vazia. O cartão do banco e documentos desapareceram. O Fusca da família também foi levado e encontrado a 6 quilômetros da casa. Andrade disse que a polícia já tinha algumas pistas que eram analisadas nesta quarta-feira, 27. Ele acredita que Krutsch foi morta ao reconhecer a pessoa que a estava assaltando. No caso da idosa de Curitiba, foram presas três pessoas suspeitas. Elas prestavam serviços na casa de Rolek. A polícia do município de Imbituva, que atende o caso, faz buscas na região para tentar encontrar os responsáveis pelo crime. (Com Fabiana Marchezi, do estadao.com.br)