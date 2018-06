Idosa estuprada e espancada por vizinho morre em Maceió Uma dona-de-casa, de 73 anos, estuprada pelo próprio vizinho, no povoado de José Paulino, na zona rural do município de Atalaia, a 48 quilômetros de Maceió, morreu na madrugada desta terça-feira, 1º. O crime aconteceu em 1º de julho e chocou a população local. A idosa foi agredida e estuprada pelo vizinho, Aurino Gomes, de 27 anos, que chegou a ser preso pela Polícia Civil, mas conseguiu escapar. Segundo o delegado, Gilson Rego, Gomes é tão magro que passou por entre as grades da cela da delegacia. De acordo com o delegado, Gomes invadiu a casa da vizinha na noite do de 1º de julho. Ele teria entrado na residência para roubar o botijão de gás. Não satisfeito, espancou e violentou a idosa. A dona-de-casa foi encontrada por familiares no chão da residência e encaminhada, no dia 2 de julho, ao Pronto Socorro de Maceió, onde ficou internada. O quadro dela era bastante grave. Durante a transferência para Maceió, a mulher recuperou a consciência e acusou seu vizinho. Após a denúncia, Rego prendeu Gomes no dia 4 de julho, quando o acusado confessou o crime. O delegado afirma que logo o agressor deverá ser recapturado.