Idosa morre após ser atacada por pit bulls Uma mulher de 85 anos morreu, na noite de sábado, após ser atacada por dois cães da raça pit bull, no bairro de Perequê-Açu, em Ubatuba, litoral norte. Segundo a Polícia Civil, a dona de casa Luzia Benedita morava nos fundos da casa da proprietária dos cães, Maria do Carmo Mendes. Quando a polícia chegou para socorrer a idosa, ela já estava morta. Maria do Carmo foi presa e liberada depois de pagar fiança. A polícia informou que ainda não conseguiu apurar as circunstâncias da morte. Os cães deveriam ser encaminhados na manhã de hoje ao Centro de Zoonose de Ubatuba.