Idosa morre atingida durante tiroteio na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Maria Isaltina Victal dos Santos, de 67 anos, atingida por uma bala perdida na manhã desta quinta-feira, 7, durante troca de tiros no bairro da Penha, no subúrbio do Rio, morreu no hospital, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

A vítima foi atingida por dois tiros, um no braço direito e outro no tórax, e passou por cirurgia no Hospital estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois homens também atingidos durante o tiroteio entre supostos traficantes também foram levados para o mesmo hospital. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas, que têm 20 e de 37 anos.