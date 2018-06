Idosa morre baleada em roubo a carro-forte em Vila Velha

Uma mulher, de 76 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 3, após ser atingida por um tiro de fuzil no abdome durante um roubo a um carro-forte no centro de Vila Velha, no Espírito Santo. De acordo com informações Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), três criminosos chegaram em um gol branco, com placas clonadas, e começaram a atirar contra o carro-forte em frente à agência do Unibanco, na avenida Champagnat. Célia da Silva Barcelos, de 76 anos, foi atingida quando entrava na agência bancária. O vigia que estava do lado de fora da agência foi rendido. Os bandidos fugiram no Gol, levando malotes com dinheiro. A quantia ainda não foi divulgada. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital Antonio Bezerra de Farias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O carro usado na fuga foi encontrado logo em seguida, abandonado no Morro do Moreno. Os bandidos usaram uma Kombi para continuar a fuga, segundo o Ciodes. Ainda não há pistas do bando. A polícia encontrou uma granada dentro do carro-forte.