Idosa que recebeu trote de seqüestro morre no Maranhão Mais uma idosa morreu neste sábado, 3, em São Luís, no Maranhão, após receber ameaças de seqüestradores, segundo informação da Globonews. Maria Martins Bringel de 80 anos recebeu telefonema há um mês dizendo que sua neta de 16 anos havia sido seqüestrada. Mesmo depois que a adolescente chegou em casa e a avó ficou tranqüila, novos telefonemas com mais ameaças foram recebidos no dia seguinte. A mulher, que tinha problemas de pressão alta, passou mal e foi internada em um hospital. Depois de dias em coma, ela morreu às 3 horas da manhã. A polícia do Maranhão ainda não tem suspeitas de quem teria dado os telefonemas. Este é o terceiro caso de morte provocada por esse tipo de ameaça.