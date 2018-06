Idoso bate a cabeça em calçada e morre em Ribeirão Preto

Uma briga provocou a morte do aposentado Ley da Costa Ramos, de 66 anos, no início da madrugada desta segunda-feira, 20, no bairro Santa Teresinha, em Ibaté, na região de Ribeirão Preto. A Polícia Civil investigará a causa do desentendimento. Ramos, que residia em São Carlos, bateu com a cabeça na calçada e, mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar prendeu o pensionista Saulo de Chico, de 26 anos, que teria agredido Ramos. Chico está preso na Cadeia de São Carlos e responderá inquérito por homicídio.