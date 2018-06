Idoso de 81 anos é preso por estupro de adolescente no Rio

SÃO PAULO - A polícia prendeu nesta segunda-feira, 25, no Rio, um idoso de 81 anos, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos. Ele molestava a vítima desde os 9 anos.

Segundo policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o criminoso, morador do bairro de Costa Barros, cuidava da adolescente, que é neta de uma vizinha. A situação veio à tona após o pai da adolescente notar a mudança de comportamento da filha e conseguir com que ela contasse o que estava acontecendo.

Ainda de acordo com os policiais, o criminoso foi à delegacia após ser intimado a depor. Ao chegar ao local, descobriu que contra ele havia sido expedido um mandado de prisão por estupro de vulnerável, pela 32ª Vara Criminal.