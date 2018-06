Idoso diz que se confundiu sobre acidente com a atriz Grazi Massafera

SÃO PAULO - O aposentado que se envolveu em um acidente de trânsito com Grazi Massafera e acusava a atriz de estar dirigindo sem ter carteira de habilitação afirmou que se confundiu no dia da colisão. O idoso, de 70 anos, afirmava que o carro da atriz avançou o semáforo e bateu contra o seu veículo.

O acidente aconteceu no dia 19 de outubro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Em seu primeiro depoimento, o aposentado afirmou que após a batida, foi até o carro da atriz e era ela quem estava dirigindo o veículo. Porém, Grazi, que na época ainda não tinha carteira de habilitação, afirma que quem dirigia o carro era seu motorista. Versão confirmada pelo motorista e por uma testemunha.

Nesta quinta-feira, 17, o delegado titular do 16º Distrito Policial, Fernando Reis, informou que as imagens mostram que o aposentado não foi até o carro da atriz após a colisão. De acordo com as imagens, o idoso ficou cerca de um minuto dentro do veículo, depois sentou no meio fio da rua. Em novo depoimento, o aposentado alegou que se confundiu devido ao trauma sofrido após a batida.