Idoso morre após avião pousar no aeroporto de Salvador (BA)

SALVADOR - Um homem de 76 anos, que não teve a identidade revelada, morreu no fim da noite desta segunda-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Salvador, pouco depois de desembarcar de um voo da Webjet proveniente de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a Infraero, a tripulação do avião notou que o passageiro passou mal e pediu atendimento à equipe médica do aeroporto. Ele estava acompanhado da mulher. O idoso foi atendido ainda dentro do avião, por volta das 23h30, e retirado em cadeira de rodas, mas teria morrido no caminho até o centro médico do terminal.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o corpo da vítima passou por autópsia e foi transladado para São Gabriel, 480 quilômetros a noroeste de Salvador, onde será velado. A Polícia Civil investiga as causas da morte. Em nota, a Webjet disse estar prestando "toda assistência e apoio" aos familiares.