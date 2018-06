Idoso morre atingido por galho de árvore durante vendaval em Curitiba

CURITIBA - Ventos de cerca de 65 quilômetros por hora, que vieram acompanhados de chuva na tarde desta terça-feira, 7, em Curitiba, derrubaram algumas árvores e galhos. Um deles atingiu Manoel Dias, de 89 anos, quando saia do prédio em que morava, no Bairro Água Verde. O idoso não suportou o choque e faleceu pouco antes das 13 horas. As quedas de galhos de árvores também atingiram a fiação de energia elétrica prejudicando o fornecimento para pelo menos 30 mil domicílios.

De acordo com vizinhos, o idoso morava sozinho, após a recente morte de sua mulher e de uma filha. Outra filha mora no exterior. Ele teria saído para pegar sua cachorra, quando foi surpreendido pela ventania e pelo galho que caiu de uma altura aproximada de dez metros e lhe fraturou a coluna. De acordo com a prefeitura de Curitiba, houve também destelhamento em algumas casas.