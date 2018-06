Um homem de 82 anos morreu no final da manhã desta terça-feira, 17, depois de ser atropelado por um ônibus do Exército, na Avenida Maracanã, junto com a Avenida na Mata Machado, na zona norte do Rio. O corpo da vítima, identificado como Antônio Euclides de Souza, ainda está no local, segundo informações do Corpo de Bombeiros.