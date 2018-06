Idosos são mortos com golpes de machado Joaquim Corrêa, de 52 anos, e Abadia Policarpo, de 62, foram assassinados com golpes de machado, na madrugada de ontem, no Jardim Brasilândia, Franca. Jeferson Eurípedes da Silva, de 19 anos, foi detido e confessou o crime. Os idosos foram mortos na cama. Seus corpos foram arrastados até um matagal, a cerca de 150 metros da casa. Silva alegou que estava sendo insultado pela mulher, que até registrou queixa contra ele por agressão havia alguns meses, e resolveu matá-la. Ele vai responder por duplo homicídio.