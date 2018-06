<i>El País</i> destaca dados sobre mapa da violência no Brasil A violência no Brasil é tema de reportagem do diário espanhol El País, que na edição desta quinta-feira, 1º, destaca os dados que mostram o aumento no número de mortes violentas de jovens nas cidades do interior do país. Segundo o jornal, apesar de os crimes de maior destaque ocorrerem nas grandes cidades, ?as grandes cidade como Rio e São Paulo conseguiram estabilizar ou reduzir as taxas de violência entre 1999 e 2004, enquanto ela cresce nos pequenos municípios?. ?Morrem mais jovens nas cidades do interior do país do que nas grandes cidades. Esta é uma das conclusões de um relatório do Ministério da Saúde e da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura?, relata o El País. Segundo um sociólogo ouvido pelo diário, a razão desse aumento pode ser o crescimento econômico verificado no interior do país, com maior riqueza e mais tráfico de drogas, além do investimento do Estado para controlar a violência nas grandes cidades.