Igreja acuada no Brasil: Nunca Mais Digit@l A Igreja encurralada nos anos de chumbo é um capítulo instigante do projeto Brasil: Nunca Mais Digit@l, que vai expor o mais completo acervo sobre o arbítrio. O procurador regional da República Marlon Alberto Weichert cataloga 543 microfilmes de 707 processos contra presos políticos - 1 milhão de páginas -, e três caixas entregues pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI) com cópias de cartas trocadas entre clérigos naquele período. O material ficou por todos esses anos nos arquivos do CMI, em Genebra, e revela como surgiu o Brasil: Nunca Mais.