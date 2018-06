Igreja Católica devolve direitos sacerdotais a Padre Cícero

FORTALEZA - O Vaticano devolveu, neste domingo, 13, os direitos sacerdotais de Padre Cícero Romão Batista. Considerado santo pelos nordestinos brasileiros, Padre Cícero tem, agora, o marco zero para sua reconsideração, beatificação e posterior santificação. O bispo diocesano de Crato, dom Fernando Panico, anunciou a reconciliação durante a missa dominical na Catedral de Crato, cidade onde Padre Cícero nasceu.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) comemorou por meio de sua conta no Facebook. "Recebi com muita alegra a informação da reconciliação da Igreja Católica com o querido Padre Cícero Romão Batista, nosso Padim. A reconciliação o primeiro passo para a reabilitação de Padre Cícero na Igreja Católica após as punições impostas há mais de um seculo", disse Camilo, completando: "felizes estamos o povo do Cariri, todos nos cearenses e os milhões de devotos de todo o Brasil".

O Vaticano enviou uma carta à Diocese de Crato e aos romeiros de Juazeiro do Norte, em nome do papa Francisco, reconhecendo a importância de Padre Cícero para as evangelização. "E inegável que o Padre Cícero Romão Batista no arco de sua existência viveu uma fé simples, em sintonia com o seu povo e por isso mesmo desde o início foi compreendido e amado por este mesmo povo"' destaca trecho da carta do Vaticano.

O processo de reabilitação demorou mais de dez anos. Foi enviado um dossiê de mais de dez volumes para o Vaticano ainda quando João Paulo II era papa.