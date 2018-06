Igrejas evangélicas anunciam hoje apoio à candidata do PT

À frente do movimento está o deputado Manuel Francisco (PR), que é bispo e também presidente da Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Ministério Madureira e presidente do Conselho Nacional dos Pastores do Brasil. A Assembleia de Deus é a igreja da candidata Marina Silva, do PV, mas Manuel Francisco optou por apoiar a petista. A ala do Ministério Madureira tem cerca de 2 milhões de fiéis.

Dilma recebe o apoio das lideranças evangélicas num momento em que está envolvida numa polêmica com a Igreja Católica. O bispo de Guarulhos, d. Luiz Gonzaga Bergonzini, publicou na página virtual da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) um pedido de boicote à candidata, sob o argumento de que ela seria favorável à descriminalização do aborto.

Entre as igrejas que anunciarão apoio a Dilma estão ainda a Universal do Reino de Deus (do bispo Edir Macedo) e a Sara Nossa Terra (do jogador Kaká e dos bispos Estevam e Sônia Hernandes, presos nos Estados Unidos em 2007).