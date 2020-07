Iguatemi anuncia reabertura parcial de shoppings em Sorocaba e Votorantim

O Iguatemi informou na noite do sábado, 18, está reabrindo duas unidades no interior de São Paulo. A decisão foi tomada após a reclassificação do governo estadual da região de Sorocaba e Votorantim à fase 2, laranja, do Plano São Paulo de reabertura em meio à evolução da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o texto do Iguatemi, considerando o decreto do município de Votorantim, desde o sábado as lojas do shopping Iguatemi Esplanada podem reabrir em horário reduzido, das 15h às 19h.

No caso de Sorocaba, também considerando um decreto municipal, as lojas do Iguatemi Esplanada poderão reabrir a partir da próxima segunda-feira, 20, em horário reduzido. Ao longo da próxima semana, elas poderão funcionar de 15h às 19h, de segunda a sexta, e continuam fechadas aos sábados e domingos; a partir do dia 27, o funcionamento poderá ocorrer de segunda a sábado, no mesmo horário, com fechamento aos domingos.

O Iguatemi completa o fato relevante dizendo que "restaurantes e praça de alimentação de todo o empreendimento poderão operar somente por delivery e take away". "Reforçamos que a operação especial de drive thru, que tem o objetivo de apoiar os varejistas nesse momento com uma alternativa de venda via Whatsapp, está mantida das 12h às 20h, diariamente", finaliza o texto.