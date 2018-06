Ilhas de calor fazem temperatura variar até 12 graus dentro de SP

No auge do veranico deste inverno, em julho, termômetros marcaram em São Paulo, na mesma hora, temperaturas com até 12 graus de diferença. A variação que muitos paulistanos notaram este ano é a mais alta desde que o clima nos distritos da cidade passou a ser monitorado por imagens de satélite. O sobe-e-desce da temperatura é resultado de um complexo fenômeno climático, o das ilhas de calor urbanas. Essas ilhas são provocadas por fatores como concentração de prédios e pouca arborização. Elevam a temperatura principalmente em bairros do centro e da zona leste. Têm seu contraponto nos oásis ''''frios'''' remanescentes da borda das Represas Billings e Guarapiranga, zona sul, e na Cantareira, zona norte. ''''O calor é como uma febre, um sintoma de que a cidade está doente'''', diz a geógrafa Magda Lombardo, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Ela estuda oscilações de temperatura nos bairros da capital desde 1985 e as compara a resultados de outras metrópoles, como Nova York. As ilhas de calor também são as responsáveis pelas pancadas abruptas de chuva, cada vez mais intensas em regiões como a da Sé e dos Jardins. A poluição, que ajuda a elevar a temperatura, e a retenção de calor pelo asfalto também contribuem para o fenômeno. Tanto que, para Magda, São Paulo é hoje a cidade das pancadas intensas de chuva - e não da famosa, e cada vez mais rara, garoa. ''''O problema (das ilhas) atinge a todas as classes sociais'''', alerta a especialista. ''''O calor produzido pelo homem e a baixa umidade relativa do ar formam um deserto artificial.'''' Magda escreveu o estudo Ilha de Calor nas Metrópoles: O Exemplo de S.Paulo, ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Ciências, em 1986. Ele indicava que, na época, a variação de temperatura na capital chegava a 10 graus. Desde então, além do aumento de 2 graus em pouco mais de 20 anos, a geógrafa apurou outro dado preocupante. A temperatura média na cidade subiu 1,2% no século passado, ante 0,7% em Nova York.