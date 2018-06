Ilhota decreta emergência por causa das chuvas

Passados quase nove meses da tragédia das chuvas que deixou 135 mortos em Santa Catarina, Ilhota, no Vale do Itajaí, uma das cidades mais atingidas do Estado - somente lá foram registradas 47 vítimas -, voltou a conviver com o drama dos deslizamentos de terra. A prefeitura de Ilhota decretou, na manhã de ontem, situação de emergência em decorrência das fortes chuvas dos últimos dois dias e removeu famílias das áreas que mais oferecem perigo. Uma das regiões mais atingidas é a do complexo do Baú. Pelo menos 14 famílias que estavam isoladas no local foram retiradas pelos bombeiros voluntários e outras seis, em Blumenau, foram levadas para a casa de parentes ou amigos. O início das aulas em duas escolas do complexo do Baú foi adiado para a próxima quinta-feira, dia 6. Ainda nos municípios de Blumenau, Brusque e Luis Alves foram feitos registros de deslizamentos de terra. A situação de emergência facilita a tomada de ações pelo município para restabelecer a normalidade e permite pedir ajuda aos governos federal e estadual para a recuperação da cidade. O diretor estadual da Defesa Civil, Márcio Luiz Alves, ressaltou que os deslizamentos e escorregamentos na região do Vale do Itajaí estão acontecendo nas mesmas áreas afetadas pelas chuvas de novembro do ano passado. A Defesa Civil Estadual reforça o alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos por causa das chuvas previstas em todo Estado até hoje, conforme o principal instituto meteorológico do Estado (Epagri/Ciram). Ontem, o tempo continuou instável, com chuvas no início e no fim do dia do oeste ao planalto sul de Santa Catarina. No litoral, Vale do Itajaí e planalto norte, a chuva ocorre de forma mais persistente e volumosa, em especial na faixa leste do Estado. DESABRIGADOS Santa Catarina ainda não se recuperou nem mesmo da tragédia de novembro do ano passado. Atualmente, 2.637 pessoas ainda estão desabrigadas e outras 9.390 permanecem desalojadas. Duas vítimas dos deslizamentos nunca foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros - Larissa Schawanbach, de 11 meses, que morava em Ilhota, e Erna Iolanda Cipriano, de 79 anos, que desapareceu em Gaspar.