Illinois na fita Deve ser horrível viver num país onde um governador de Estado é pego vendendo pelo telefone a vaga de senador deixada pelo presidente da República eleito, como aconteceu agora nos EUA. Aqui no Brasil, o posto já teria sido negociado às claras pelo próprio parlamentar na escolha de seu suplente, antes mesmo de eleito para o mandato legislativo. É praxe! Repara só: quando um senador nosso é designado para o primeiro escalão do Executivo, assume seu lugar no Congresso o chamado "financiador de campanha", o cara da mala. Quem não precisa, passa o assento a um ente querido, como aconteceu no início do ano com o ministro Edison Lobão, em operação de pai pra filho de mesmo nome. Deu uma confusão danada, mas nem se compara ao escândalo do grampo que flagrou o governador de Illinois, Rod Blagojevich, leiloando o posto a que Barack Obama renunciou para assumir a Casa Branca. Afora esse detalhe na legislação americana que dá aos governadores a responsabilidade pela escolha dos suplentes ao Senado em seus respectivos Estados, os EUA estão cada vez mais parecidos com o Brasil, né não? VIVER É BOM Aécio Neves não se deu por vencido: "Pesquisa não é tudo." Claro que não, governador! Tem as louras, a Praia do Leblon, as misses, a amizade do Luciano Huck e, em último caso, a Savassi também é legal. BORDÃO NOVO "Você deve estar me confundindo com outro Paulinho!" Paulo Maluf, estranhando a demora na conferência de seu passaporte ao desembarcar no domingo com dona Sylvia na Europa Loucos por ti A torcida do Corinthians já prepara duas festas para Ronaldo Fenômeno: uma de boas-vindas, amanhã, na apresentação do jogador; e outra para o dia 13 de fevereiro, quando o craque completa 1 ano sem jogar. A vez da primeira-dama Ainda não ficou muito claro se o príncipe Charles vai trazer a Duquesa da Cornualha para o encontro que terá em março com Lula, no Brasil. Seria uma ótima oportunidade para dona Marisa Letícia sair bem na foto. Avant-première O presidente Lula abre oficialmente o chamado Natal Extraordinário de 2008 com uma big festa no dia 22 para Carla Bruni e Nicolas Sarkozy no Vivo-Rio. Com direito a show de Gilberto Gil, Lenine e Charles Aznavour. A noite promete, né não? Oferenda valiosa Eleito por aclamação líder da bancada do PT no Senado, Aloizio Mercadante vai tomar posse em 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá. Por recomendação de companheiros da Bahia, capaz de jogar o bigode no mar antes de assumir o lugar de Ideli Salvatti no partido. Sem embargo Quando, afinal, Cuba vai dar calote no Brasil? Não é justo que isso seja privilégio de países como Equador, Bolívia e Paraguai. Paranóia americana Hoje é o último dia 11 do ano e, até agora, tudo bem. Ou não?