Imigrantes brasileiros são encontrados em caminhão nos EUA Quarenta brasileiros foram encontrados dentro de um caminhão a cerca de 120 quilômetros da fronteira dos Estados Unidos com o México, segundo autoridades locais. Apesar de estarem em péssimas condições, eles não tinham ferimentos. Agentes que fazem a patrulha da fronteira entre os dois países encontraram os brasileiros no sábado, em um posto de controle da estrada de Falfurrias, no Texas. De acordo com os oficiais, os brasileiros foram encontrados depois que cães farejadores apontaram a existência de pessoas no veículo. "Quando os agentes abriram a parte de trás do caminhão, sentiram o calor vindo de dentro", afirmou o porta voz da patrulha, Oscar Saldana. O condutor do veículo, identificado apenas como cidadão americano, foi acusado de contrabando, mas teve seu nome preservado. Os imigrantes, incluindo mulheres e crianças, serão deportados, segundo os agentes. A descoberta dos brasileiros aconteceu menos de um mês depois de Tyrone Willians, um caminhoneiro, ter sido condenado pelo júri americano à prisão perpétua por ter transportado, em maio de 2003, 19 imigrantes que acabaram morrendo dentro de seu veículo.