Imigrantes fecha pedágio e faz comboio por causa da neblina O trecho de interligação entre as Rodovias dos Imigrantes e Anchieta apresenta forte neblina desde às 13h45 e por isso a Polícia Rodoviária do Estado e a concessionária Ecovias fecharam às 13h50 as cabines de pedágio no km 32, da Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC, para a formação de comboios com destino à Baixada Santista.