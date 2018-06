Imigrantes registra 34 quilômetros de lentidão nesta terça-feira

O motorista que se dirige ao litoral enfrentava 34 quilômetros de lentidão às 22h30 desta terça-feira, 30. De acordo com a Ecovias o problema se estendia do quilômetro 12 ao 40 da pista sul da Imigrantes e também do 52 ao 58, por causa do semáforo de São Vicente. Pela Via Anchieta o trânsito lento se estendia entre os quilômetros 16 ao 40. Veja também: Seis praias do litoral de SP estão impróprias para banho Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, havia congestionamento entre os quilômetros 276 ao 290. A Ecovias totalizou 196.433 veículos que desceram a serra entre zero hora de segunda-feira e 22 horas de desta terça-feira, 30. A lentidão na rodovia dos Imigrantes no sentido do Litoral ainda provoca reflexos na Avenida dos Bandeirantes. O trânsito na Avenida seguia congestionado, às 10h45, desde a Marginal do Pinheiros até a rodovia dos Imigrantes.