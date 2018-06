Imigrantes tem 6 Km de lentidão em manhã tranqüila

A saída para o feriado de Réveillon na manhã deste domingo, 30, é tranqüila nas principais estradas de São Paulo. No Sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com a Ecovias, o congestionamento chega a seis quilômetros. Segundo a concessionária que administra o sistema, na rodovia dos Imigrantes, há um ponto de congestionamento na pista sul, no sentido litoral: do quilômetro 26 ao quilômetro 32, devido ao excesso de veículos. A Ecovias informou que o tráfego flui bem na rodovia Anchieta, sem pontos de lentidão. Na Baixada Santista, o movimento é intenso na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, mas o tráfego flui bem. O Sistema opera no esquema 7X3. A descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra em direção à capital paulista, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Na última hora, de acordo com a Ecovias, 7.797 veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. Desde a 0 hora de sexta-feira, 28, quando teve início a contagem para o feriado do ano-novo, 446.147 mil veículos desceram a serra rumo ao litoral. A concessionária estima que 480 mil a 650 mil veículos devem passar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes rumo às praias da Baixada Santista. Os motoristas que seguem em direção ao sul do País pela Régis Bittencourt, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, enfrentam movimento tranqüilo na manhã deste domingo. Nas outras principais estradas de São Paulo, como Castello Branco, Raposo Tavares e Sistema Anhangüera-Bandeirantes, o movimento também é normal na manhã deste domingo. Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o motorista não encontra problemas, com tráfego fluindo bem.