Imigrantes tem pontos de lentidão em direção ao litoral A Rodovia dos Imigrantes apresentava, por volta das 9h45 deste domingo, 18, alguns trechos de lentidão na região de planalto no sentido Baixada Santista. Segundo a concessionária Ecovias, os motoristas diminuíam a velocidade já na entrada do Sistema, entre os kms 12 e 16, na praça de pedágio, devido ao excesso de veículos, e na altura do km 35, devido à queda de uma motocicleta, sem deixar feridos. A recomendação da Ecovias é que os motoristas utilizem a Via Anchieta, que apresentava apenas lentidão na praça de pedágio. Na baixada, as Rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Piaçagüera-Guarujá apresentam boas condições de tráfego.