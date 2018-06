IML identifica 124 vítimas e já usa O Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo havia identificado, até as 19 horas de ontem, 124 das 199 vítimas do acidente da TAM. Foram reconhecidos ontem os corpos do co-piloto da TAM Ricardo Kley Santos, de 30 anos; do diretor comercial Guilherme Pereira, de 38; da estudante Thaís Volpi Scott, de 14 anos; da assistente comercial da TAM Express Ana Paula Moraes Camargo, de 23; e do administrador de empresas Márcio Alexandre de Moraes, de 35. Ontem ainda a comissão de famílias deveria acompanhar os primeiros trabalhos de cruzamento de DNA extraído de parentes com o retirado de corpos.