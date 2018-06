IML identifica o corpo da última vítima do acidente da Gol A Polícia Civil do Distrito Federal informou no início da tarde desta quarta-feira que identificou no Instituto Médico Legal (IML) o corpo da última vítima do acidente com o Boeing da Gol, que caiu no dia 29 de setembro, próximo à Serra do Cachimbo, em Mato Grosso. Marcelo Paixão Lopes, bancário de 29 anos foi identificado por meio de fragmentos e teve sua identidade confirmada por exame de DNA. Às 16 horas desta quarta-feira a Polícia Civil vai entregar à família os restos mortais de Lopes, junto com o laudo.