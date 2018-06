IML leva 10 horas para tirar corpo da Marginal O corpo do eletricista Mauro Teixeira Lopes, de 38 anos, demorou dez horas para ser retirado da Marginal do Pinheiros. Ele morreu após bater seu carro contra uma árvore, às 18h20 de anteontem, mas seu corpo só chegou ao IML às 4h20 de ontem. Para a presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de São Paulo, Maria Márcia Kesselring, o número de profissionais não aumenta há dez anos.