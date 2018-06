IML libera corpos de jovens acidentados na Bahia

SÃO PAULO - Os corpos dos cinco jovens (dois rapazes e três moças) que estavam desaparecidos desde a última sexta-feira durante uma viagem do Espírito Santo ao sul da Bahia foram liberados do Instituto Médico Legal no início da tarde desta quarta-feira. As famílias dos jovens não quiseram divulgar os locais dos enterros.

Em entrevista ao estadão.com.br, o delegado da Polícia Civil da Bahia responsável pelas investigações, Marcos Vinícius Almeida Costa, disse que a morte dos cinco jovens ocorreu após um acidente seguido de capotamento e, provavelmente, afogamento.

"Ao que tudo indica, o carro seguiu reto em uma curva que leva para a esquerda e, como o carro foi encontrado, com os quatro pneus para cima, dentro de um lago, não podemos descartar a hipótese de que seus ocupantes poderiam ter se afogado", disse Costa.

Ainda segundo ele, a polícia não identificou marcas de frenagem no asfalto que indicassem uma tentativa do motorista de parar o carro. O velocímetro do um Fiat Punto em que os cinco estavam marcava 220 quilômetros por hora, disse Costa. "Como o grupo estava viajando durante a noite, por volta das 22h, o condutor, não teria visto a curva e passado reto", afirmou.

O delegado informou que o carro capotou e caiu em um lago, onde todos os passageiros podem ter morrido afogados. "Apenas um menino, o Marlon, que seguia no banco do passageiro, foi encontrado fora do veículo e não sabemos ainda se ele foi arremessado durante a queda ou se chegou a sobreviver [ao capotamento]". Mas é o laudo da perícia que vai determinar se houve ou não afogamento.