Imperador e Pérola sobem para o Grupo Especial de SP Terminou a apuração do Grupo de Acesso de São Paulo. Duas escolas subiram para o Grupo Especial de 2007: a Imperador do Ipiranga com 298 pontos e a Pérola Negra com 296,75 pontos. A Imperador apresentou o enredo "O Sertão não virou mar, virou pomar" que mostrou como seria o fim da seca no sertão e a transformação do local em um grande terreno com árvores frutíferas após o anúncio de um profeta. A Pérola Negra, agremiação da Vila Madalena, trouxe um carro abre-alas todo azul, em que uma pérola negra era trazida na boca de um grande peixe no enredo "Deus salve as rainhas". O enredo fez uma homenagem aos diversos tipos de rainhas: do xadrez, do basquete, das flores, entre outras e animou o público presente. Foram rebaixadas três escolas: a União Independente da Zona Sul, a Prova de Fogo e a Camisa 12, que já entrou na apuração com mais de 60 pontos perdidos por ter desfilado com um número menor de integrantes do que o permitido.