Império de Casa Verde é bicampeã do carnaval em SP A escola de samba Império da Casa Verde conquistou o bicampeonato do carnaval paulistano. A resultado foi anunciado no final desta manhã. A campeã obteve 298,25 pontos. Em segundo lugar ficou a Vai-Vai, com o mesmo número de pontos (mas vencida no critério de desempate) , e em terceiro a Mocidade Alegre, com 298 pontos. Com pontuação insuficiente, caíram para o Grupo de Acesso a Gaviões da Fiel, a Acadêmicos do Tatuapé, Leandro de Itaquera e a Camisa Verde e Branco. A diretoria da Gaviões se revoltou com a pontuação dada pelos jurados e anunciou que a escola não desfilará mais no carnaval de São Paulo