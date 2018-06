Imprensa argentina repercute acidente em Belo Horizonte

A imprensa argentina repercutiu o acidente que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3, em Belo Horizonte, em que um viaduto caiu na Avenida Pedro I, na região da Pampulha. A área é próxima ao Mineirão e local de passagem para o Centro de Treinamento do Atlético Mineiro, onde está a seleção da Argentina.

O jornal La Nación destacou que a tragédia ocorreu em uma via "próxima ao prédio da seleção". "O viaduto caiu sobre um ônibus no bairro São Batista, a 10 quilômetros da Cidade do Galo e a 30 quadras do Mineirão".

O Clarín também mostrou que o viaduto caiu perto do prédio da seleção. "A estrutura, uma obra que tinham construído para o Mundial, caiu em cima de um coletivo", disse.

La Voz del Interior aponta que a avenida onde ocorreu o acidente está no norte da cidade, "localizada nas proximidades do prédio Cidade do Galo, onde a seleção argentina se aloja durante o Mundial".