Imprensa internacional repercute estupro coletivo de adolescente

SÃO PAULO - O caso da adolescente de 16 anos que foi estuprada por mais de 30 homens no Morro do Barão, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro, e teve as imagens da violência publicadas nas redes sociais continua sendo destaque na imprensa internacional nesta segunda-feira, 30. A Polícia Civil realiza buscas, desde a madrugada, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra seis acusados.

O jornal norte-americano The New York Times noticiou quando um dos suspeitos do estupro foi detido e disse que o caso trouxe "indignação generalizada e pedidos para que o governo federal combata crimes contra as mulheres". Já a BBC News, do Reino Unido, afirmou que a divulgação do vídeo "chocou o Brasil" e reportou uma série de protestos que foram realizados em repúdio à violência contra a mulher.

O canadense The Globe and Mail registrou a busca dos policiais pelos criminosos durante o fim de semana, destacando que "70 policiais usaram helicópteros, diversos veículos e cães treinados para entrar nas favelas".

O indiano Times of India destacou que a reação de um "país em crise" ao ataque sexual que "balançou a maior nação da América Latina" e "chamou a atenção para o problema endêmico da violência contra a mulher". Afirmou ainda que o Brasil, um país "conservador, de maioria católica entre os 200 milhões de habitantes, tem lutado muito para coibir a violência contra a mulher".