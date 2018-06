Inauguração está mais de três anos atrasada Prevista para ser inaugurada em 2007, a Linha 4-Amarela do Metrô está mais de três anos atrasada. A obra já foi adiada pelo menos quatro vezes após a assinatura do contrato original, em outubro de 2003, com o Consórcio Via Amarela. A construção enfrentou vários problemas desde que foi iniciada, em 2004, na gestão do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Logo no ano seguinte, cinco acidentes deixaram quatro pessoas feridas, derrubaram muros e provocaram um vazamento de gás. Em 2006, mais três incidentes, um dos quais matou um operário. O mais grave acidente ocorreu em 12 de janeiro de 2007, quando o desabamento das obras da Estação Pinheiros matou sete pessoas.