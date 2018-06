Incendiários atacam loja de carros em São José dos Campos Um coquetel molotov foi lançado, por volta das 2h desta quinta-feira, 12, contra uma agência de veículos da Avenida Genésia Berardinelli Tarantino, no Jardim Paulista, região central de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Testemunhas disseram aos policiais militares que o artefato explosivo foi lançado por dois homens que passaram em uma moto. Os incendiários seguem foragidos. Uma equipe dos bombeiros foi enviada para a loja de carro, onde dois Fiat Uno e um Fiat Tempra foram danificados pelas chamas. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial da cidade, mas a polícia não sabe se os incendiários fazem parte de alguma facção criminosa ou se o crime foi motivado por desavenças entre comerciantes da cidade.