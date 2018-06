Incêndio atinge boate no centro de São Paulo Um incêndio destruiu parte de uma boate localizada na região central de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira, 2. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que enviou 12 equipes ao local, o fogo começou por volta das 13 horas na Rua Augusta, na altura da Rua Antônia de Queirós, e foi controlado cerca de uma hora depois. Ninguém se feriu. Por causa do trabalho dos bombeiros, os motoristas estavam impedidos de trafegar no sentido bairro da via e deveriam desviar pela Rua Antônia de Queirós, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Mais cedo, outro incêndio destruiu uma tapeçaria, localizada na Rua Jaraguá, esquina com Rua dos Italianos, no Bom Retiro, também no centro da cidade. Sete equipes do Corpo de bombeiros foram ao local, para combater o fogo, que começou por volta das 13h30. Ninguém ficou ferido.