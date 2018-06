Incêndio atinge Casa da Moeda no Rio

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu o prédio da Casa da Moeda, em Santa Cruz, no Rio, no início da noite desta terça-feira, 13, deixando dois bombeiros intoxicados.

De acordo com os militares, o fogo destruiu uma área de aproximadamente 2.400 metros onde fica um galpão de depósito de revestimento das moedas. Após o trabalho dos bombeiros, o local ficou sob a responsabilidade do Superintendente de Segurança da Casa da Moeda.

Durante o combate as chamas, dois bombeiros foram atendidos no local com intoxicação, mas não houve necessidade de serem encaminhados para uma Unidade de Saúde. Participaram da ação 44 bombeiros e 14 viaturas.

De acordo com a Casa da Moeda, não há risco de desabastecimento de moedas porque o estoque em poder do Banco Central é suficiente para suprir a demanda pelos próximos seis meses.

A assessoria de imprensa da Casa da Moeda informou que a dimensão do dano só será conhecida depois da perícia que será feita pela companhia seguradora. Ainda não há previsão para a retomada da produção. Ninguém ficou ferido no incidente.

Texto atualizado às 13h55