Incêndio atinge casa de Ronaldinho Gaúcho em Porto Alegre

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a casa do jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na tarde desta quinta-feira, 11. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, não houve feridos e o fogo já foi controlado.

As chamas podem ter sido geradas por uma falha no sistema elétrico do imóvel ou no ar-condicionado. A residência do atleta do Flamengo fica na Avenida Cavalhada esquina com a Eduardo Prado, na zona sul da cidade. Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo atingiu apenas o telhado.

Também no Rio Grande do sul, um outro incêndio atingiu uma fábrica de pneus da GM Motors em Gravataí, hoje à tarde. Dez viaturas foram enviadas ao local para ajudar a controlar o fogo.

O incêndio, de acordo com os bombeiros, é de grandes proporções. Não há informações sobre vítimas ou sobre o que teria provocado o fogo.

Atualizado às 16h30