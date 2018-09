Incêndio atinge casarão comercial no centro de Salvador

SÃO PAULO - Um incêndio atinge um casarão na Baixa dos Sapateiros, no centro de Salvador, na noite dessa segunda-feira, 3. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações de feridos até o momento.

De acordo com os Bombeiros, as chamas destruíram um casarão comercial de quatro andares nas avenida José Joaquim Seabra. De acordo com testemunhas, as chamas começaram por volta das 21h40. Cerca de 40 militares foram deslocados para combater as chamas e até às 00h30, os bombeiros permaneciam no local.

Os militares solicitaram apoio à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e ao Corpo de Fuzileiros Navais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), cinco caminhões-tanque e quatro carros-pipa foram empregados no combate às chamas.

Até o momento, não há informações de feridos ou mortos neste incêndio. As causas ainda são desconhecidas.

A Baixa dos Sapateiros é uma região comercial no centro de Salvador nas proximidades do Pelourinho.