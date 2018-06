Incêndio atinge duas lojas na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu ao menos duas lojas na Rua 24 de Maio, no Meier, zona norte do Rio, nesta sexta-feira, 9. Ninguém se feriu. Bombeiros dos quartéis do Meier, Benfica, Ramos e Campinho trabalharam no local para combater as chamas desde às 6 horas. O rescaldo do incêndio começou três horas depois. Por volta das 10h30, as equipes permaneciam no local.

Por causa do fogo, a Rua 24 de Maio ficou interditada entre as Ruas Joaquim Meier e Cônego Tobias. Segundo o Centro de Operações Rio, por volta das 11 horas, uma faixa da via foi liberada ao tráfego de veículos.