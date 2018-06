Incêndio atinge entorno do Mercado de São Sebastião, no Rio

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar na tarde desta quarta-feira, 21, o incêndio que consumiu um depósito de caixotes de madeira no entorno do Mercado São Sebastião, na Penha, zona norte do Rio.

A corporação, acionada por volta das 12h30, enviou nove viaturas para combater as chamas. Por volta das 16h30, o fogo estava sob controle, mas ainda não havia sido extinto. As equipes permanecem no local.

Ninguém se feriu no incêndio. As causas do acidente serão investigadas.