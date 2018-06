Incêndio atinge estúdio fotográfico na zona leste de SP Um incêndio atingiu entre 0h30 e 3h30 desta sexta-feira, 20, o estúdio e laboratório fotográficos Record Álbuns Ltda., localizado na Rua Harry Dannemberg, no Jardim Santa Marcelina, região de Itaquera, na zona leste da capital paulista. Foram necessárias 21 equipes do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio, que destruiu boa parte das dependências do imóvel. Parte do telhado, de zinco, corre o risco de desabar. O fogo se alastrou rapidamente por causa da grande quantidade de material inflamável existente no local. Não houve feridos segundo os Bombeiros. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. (Texto atualizado às 03h48)