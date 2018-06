Incêndio atinge fábrica da Cervejaria Petrópolis no RJ

Um incêndio atingiu na manhã deste domingo 6 tanques que estão sendo construídos na fábrica da Cervejaria Petrópolis no bairro Pedro do Rio, em Petrópolis, na região serrana fluminense. Acionado às 10h30, o Corpo de Bombeiros deslocou cerca de 20 homens para combater às chamas. O fogo foi apagado por volta do meio-dia. Em nota, a cervejaria informou que nenhum funcionário ficou ferido. "A fábrica passa por um processo de ampliação de produção e o incêndio aconteceu justamente em uma dessas áreas, que ainda não está ativada. Os locais de produção e envase da cerveja Itaipava não foram afetados e a operação continua normalmente", traz o comunicado. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.