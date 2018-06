Incêndio atinge fábrica da Mabel na Baixada Fluminense Um grande incêndio atingiu a fábrica de biscoitos Mabel na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. O fogo começou no início da noite e equipes de quatro unidades dos bombeiros ? São João de Meriti, Duque de Caxias, Penha e Nova Iguaçu ? foram ao local. O incêndio provocou engarrafamento na Washington Luís, que chegou a ser interditada. Até as 22 horas, os bombeiros continuavam tentando controlar as chamas. Além do Rio, a Mabel tem fábricas em Goiás, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.