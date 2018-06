Incêndio atinge fábrica de fertilizantes no Rio Grande do Sul

Um incêndio atingiu a fábrica de fertilizantes Yara, no Rio Grande do Sul, neste domingo, 23. O fogo consumiu parte da fábrica em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 13h45, nas proximidades de um depósito de embalagens, sem causar explosões. Não havia funcionários quando o fogo começou. Cerca de 30 bombeiros, com o auxílio de quatro caminhões, dos batalhões de Porto Alegre e de Canoas, conseguiram conter o incêndio duas horas depois. A fábrica fica localizada às margens da rodovia BR-116, o que causou lentidão no local, devido à curiosidade dos motoristas.