Incêndio atinge fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa Autometal, na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no final da noite de sábado, 15, para a madrugada deste domingo. De acordo com os bombeiros, o fogo foi causado pela queda de um balão na área onde ficam armazenados materiais plásticos.

A fábrica, que produz componentes para indústria automobilística, fica na região da estrada Eije Kikuti, no bairro Cooperativa. O Corpo de Bombeiros disponibilizou 17 viaturas para atuar no local. Ainda não há informações sobre feridos.