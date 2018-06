Incêndio atinge fábrica na zona leste de São Paulo Um incêndio, considerado de grandes proporções, atinge na tarde desta segunda-feira, 21, o prédio da fábrica do Açúcar União, na Mooca, zona leste de São Paulo. O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) informou que ainda não há confirmação de feridos e as causas do fogo, que teria começado por volta das 14h15, ainda são desconhecidas. Treze equipes do Corpo de Bombeiros foram mandadas para o local. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o tráfego na Rua João Antonio de Oliveira, 546, foi totalmente bloqueado desde às 14h50. A opção para o motorista é seguir por um desvio na Rua Guaratinguetá. Há lentidão nas proximidades.