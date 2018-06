Incêndio atinge fábrica na zona sul de SP Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tintas localizada no Jardim do Lago, próximo à represa Guarapiranga, na zona Sul da capital paulista, a partir da zero hora de hoje. O fogo foi extinto à 1h30. Segundo a Central de Operações do Corpo de Bombeiros, a princípio seis caminhões-tanque foram deslocados até a fábrica para combater o incêndio, mas retornaram às suas bases depois de controlar o fogo. Não houve vítimas nem se sabe ainda o que teria iniciado o incêndio.