Incêndio atinge favela Estrutural, em Brasília Dez barracos foram destruídos por um incêndio nesta quarta-feira, na favela Estrutural, na região do entorno de Brasília. O fogo começou por volta das 15 horas, provavelmente com o curto-circuito em uma televisão. Uma hora e meia depois dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido. Pelos cálculos dos bombeiros, cerca de 750 metros quadrados foram destruídos pelo fogo. Anteontem, um incêndio no Setor Militar Urbano, próximo do Parque Nacional de Brasília, destruiu 350 hectares. Levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros mostra que o número de focos de incêndio na matas da região do Distrito Federal aumentou em 25% nos últimos três meses. O aumento é provocado principalmente pelo tempo seco e altas temperaturas registradas na região neste período.